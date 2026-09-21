«Не надо демонизировать сахар», – диетолог рассказала, чем опасен полный отказ от сладкого

Полный и резкий отказ от сахара может принести больше вреда, чем пользы. По словам диетолога областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Гусевой, в экспериментах на животных полное исключение сахарозы из рациона – даже при низкожировой диете – приводило к целому ряду негативных изменений.