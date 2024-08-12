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«Не больше 30 граммов за день»: диетолог Павлюк предупредила о вреде сыра

«Не больше 30 граммов за день»: диетолог Павлюк предупредила о вреде сыра

Врач-диетолог Наталья Павлюк: употребление сыра в некоторых случаях наносит организму вред. Сыр – один из самых любимых продуктов питания у россиян, но наши сограждане им часто злоупотребляют, об этом диетолог Павлюк сообщила в беседе.

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