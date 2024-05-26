Такого вы еще не видели! Исправили незаконную планировку и создали потрясающий интерьер квартиры в доме 1960 года

Винтаж, история, красная спальня, шкаф Никанор Поликарпович… Интересно посмотреть, что же еще есть в этом удивительном интерьере? Приглашаем! Фото: Евгений Раздобарин Заказчики и задачи Этой квартирой владеет семья с двумя детьми — мальчиком-подростком и маленькой девочкой.