Ветеран «морских котиков»: «Что происходит в Вашингтоне? Трамп сдает Крым!»

Команда Дональда Трампа слишком легкомысленно относится к теме принадлежности Крыма. Об этом на канале «Kyiv Post» заявил Чак Пфаррер, бывший командир эскадрильи 6-го отряда «морских котиков» ВМС США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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