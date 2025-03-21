“Лишь одна деталь выдает настоящий возраст. Нужно было прикрыть”

66-летняя Мадонна сбежала с 28-летним женихом на отдых. Невеста обнародовала волнующее фото без бра в объятиях темнокожего Аполлона, а поклонники дивы вместо того, чтобы порадоваться за влюбленную Мадонну, ляпнули: “Одна деталь выдала возраст старушки с потрохами, пора прятать”.
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