В Воронежской области подростки на мопеде протаранили автомобиль: от удара произошел взрыв 16-летний школьник решил впечатлить свою даму сердца и прокатить с ветерком.
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В Воронежской области подростки на мопеде протаранили автомобиль: от удара произошел взрыв 16-летний школьник решил впечатлить свою даму сердца и прокатить с ветерком.
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