Гений про злодейства Скажу вам честно - я ничего не имею против КПРФ. Партия и партия.
Программа КПРФ меня настораживает...
Комментарии
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Екатерина Самойлова Гавриченкова
они наблюдатели.. были.. правда просится немного другое слово.. от слова "смотреть"..
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3 час.
Karmadon
Ну поняли, все это давно поняли. Ну и что? Так было, так есть, та будет.
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54 мин.
Karmadon
Реализовали формулу П.П. Шарикова: отнять у всех, и поделить между своими-любимыми.
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51 мин.
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