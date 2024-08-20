Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    То ли ещё будет!... Когда каждому подсунут цифровые рубли...Мошенники реально...
  • alik3456 Джексон
    Лучше в скорую помощь...Мошенники реально...
  • Наталия
    Это итог всеобщей непродуманной , даже авральной, цифровизации, которую , практически насильственно, ввели, не приняв...Мошенники реально...

Программа КПРФ меня настораживает...

Программа КПРФ меня настораживает...

Гений про злодейства Скажу вам честно - я ничего не имею против КПРФ. Партия и партия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Екатерина Самойлова Гавриченкова
они наблюдатели.. были.. правда просится немного другое слово.. от слова &quot;смотреть&quot;..
Ответить
3 час.
Karmadon
Ну поняли, все это давно поняли. Ну и что? Так было, так есть, та будет.
Ответить
54 мин.
Karmadon
Реализовали формулу П.П. Шарикова: отнять у всех, и поделить между своими-любимыми.
Ответить
51 мин.

Картина дня

наверх