Покинувший Россию автопроизводитель сообщил о прекращении выпуска популярных машин

В начале 2026 года компания Nissan, прекратившая официальные поставки на российский рынок, сообщила, что сократит линейку на 11 моделей в рамках стратегии «Интеллектуальная мобильность для повседневной жизни».
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