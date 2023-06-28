«Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова». Лукашенко раскрыл детали переговоров 24 июня

В Минске во Дворце Независимости состоялась церемония вручения погон высшему офицерскому составу. На мероприятии присутствовали президент Белоруссии, руководители силовых структур, главреды СМИ, известные журналисты, политологи.
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