Спички - не игрушка

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«Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова». Лукашенко раскрыл детали переговоров 24 июня

«Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова». Лукашенко раскрыл детали переговоров 24 июня

В Минске во Дворце Независимости состоялась церемония вручения погон высшему офицерскому составу. На мероприятии присутствовали президент Белоруссии, руководители силовых структур, главреды СМИ, известные журналисты, политологи.

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