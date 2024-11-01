Трамп: Маск и Кеннеди-младший могут получить высокие должности в администрации

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что, если станет главой государства, может назначить предпринимателя Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на "влиятельные должности" в своей президентской администрации.
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