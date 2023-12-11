Певица Валерия объяснила, почему раскрыла себя в шоу «Аватар»

В шестом выпуске второго сезона шоу «Аватар» был раскрыт новый персонаж по имени Огненная Ворожея. Члены жюри предполагали, что этим персонажем могла управлять Валерия, однако каждый раз у них возникали сомнения.
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