Энергетический ультиматум Трампа: Европа на грани топливного шока

В Евросоюзе намечается новый раскол, причем по старым трещинам. «Протестанты» против «католиков». Шесть стран, которые делают наибольшие взносы в бюджет ЕС, потребовали от Брюсселя «урезать» аппетиты на сотни миллиардов евро, чтобы свести концы с концами.
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