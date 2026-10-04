Энергетический ультиматум Трампа: Европа на грани топливного шока

В Евросоюзе намечается новый раскол, причем по старым трещинам. «Протестанты» против «католиков». Шесть стран, которые делают наибольшие взносы в бюджет ЕС, потребовали от Брюсселя «урезать» аппетиты на сотни миллиардов евро, чтобы свести концы с концами.