«Больше шансов у…» Ландо Норрис назвал фаворита Гран При Канады

«Больше шансов у…» Ландо Норрис назвал фаворита Гран При КанадыGetty Images / Red Bull Content PoolГонщик McLaren Ландо Норрис на пресс-конференции в четверг рассказал о своих ожиданиях от этапах в Монреале, который пройдет в предстоящие выходные.
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