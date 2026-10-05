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Царьград

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SHOT сообщил о гибели сына экс-мэра Махачкалы в ДТП в Таиланде

SHOT сообщил о гибели сына экс-мэра Махачкалы в ДТП в Таиланде

Сын экс-мэра Махачкалы Асхабали Мусаев погиб в ДТП на мопеде в Таиланде. Несмотря на опровержение отца, SHOT утверждает, что родные уже организуют доставку тела на родину.

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