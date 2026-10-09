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The Eurasia Daily news agency

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Because of 50 euros, an Estonian was forced to break through at the border into Russia

Because of 50 euros, an Estonian was forced to break through at the border into Russia

An Estonian citizen was not allowed into Russia because of the 50 euros in his wallet, so he climbed over the gate of the checkpoint and broke into Russian territory.

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