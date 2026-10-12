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"70% моего гардероба уже не садится". Беременная Анастасия Решетова показала, как отдыхает в Дубае

"70% моего гардероба уже не садится". Беременная Анастасия Решетова показала, как отдыхает в Дубае

30-летняя Анастасия Решетова, которая ждёт ребёнка от избранника с сомнительной репутацией, отдыхает в Дубае.

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