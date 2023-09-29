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Сгенерированные в Китае аватары стримеров создают проблемы живым ведущим

Сгенерированные в Китае аватары стримеров создают проблемы живым ведущим

Они выглядят и говорят, как люди, при этом работают круглосуточно и гораздо дешевле.Сгенерированные в Китае аватары стримеров (цифровые клоны) создают проблемы живым ведущим, так как работают круглосуточно, выглядят, как люди и гораздо дешевле, сообщается на сайте MIT Technology Review.

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