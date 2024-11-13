Сбережения улетучатся, если не сделать это: финансист Михаил Хазин раскрыл способ, как уберечь деньги Ольга БезродняяФинансист Михаил Хазин призвал россиян ответственно подходить к сбережениям, чтобы уберечь их от обесценивания на фоне растущей инфляции и экономических колебаний.
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