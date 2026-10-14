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Семья Борисюк из орловского Шаблыкино победила во всероссийском конкурсе

Семья Борисюк из орловского Шаблыкино победила во всероссийском конкурсе

Семья Борисюк из Шаблыкинского района удостоилась титула «Семья года» в номинации «Многодетная семья» всероссийского конкурса.

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