Царьград

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В каких границах признала Россия Донецкую и Луганскую республики, рассказал сенатор Климов

В эфире телеканала "Россия 24" зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает Луганскую и Донецкую народные республики в тех границах, которые на данный момент фактически установлены.

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