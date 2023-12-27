Новак: Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай

Большая часть российской нефти экспортируется в Китай и Индию. Половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пойдет в Китай, а доля Индии выросла за два года до 40 процентов, цитируют российские государственные информационные агентства слова вице-премьера РФ Александра Новака.