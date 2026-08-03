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На месте трагедии под Геленджиком развернут оперштаб: вылетела медицина катастроф

На месте трагедии под Геленджиком развернут оперштаб: вылетела медицина катастроф

Трагедия в Архипо-Осиповке: Подробности атаки БПЛА и работа экстренных служб В курортном селе Архипо-Осиповка, расположенном недалеко от Геленджика, развернут оперативный штаб для ликвидации последствий массированной атаки беспилотных летательных аппаратов.

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