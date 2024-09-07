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Черчесов: «Касым, Марочкин и Алип справились с Холандом. Раз прозевали, попал в штангу, но везет тому, кто везет»

Черчесов: «Касым, Марочкин и Алип справились с Холандом. Раз прозевали, попал в штангу, но везет тому, кто везет»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после ничьей с Норвегией (0:0) в матче Лиги наций высказался об игре против нападающего Эрлинга Холанда.

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