Смолянка оказалась в финале крупного конкурса съедобных сувениров

Женщина создала храм из сухофруктов Жительница Смоленской области Оксана Степанова прошла в финал второго межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» в номинации «Гастрономический сувенир».
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