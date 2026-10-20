В Санкт-Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в похищении малолетней девочки. Об этом сообщило ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в канале в мессенджере МАКС.
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