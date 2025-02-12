Рэпер Джиган присутствовал на свадьбе детей главного раввина РФ и раввина Одессы

Известный российский исполнитель рэпа Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) приехал в Израиль на свадьбу дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа.
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