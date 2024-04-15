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Политолог Плотников объяснил, почему атака на Израиль была лишь предупреждением

Политолог Плотников объяснил, почему атака на Израиль была лишь предупреждением

Через несколько дней после самого массового обстрела территории Израиля со стороны Ирана уже можно с уверенностью утверждать, что эта атака была всего лишь предупреждением и носила скорее медийный характер.

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