Политолог Плотников объяснил, почему атака на Израиль была лишь предупреждением

Через несколько дней после самого массового обстрела территории Израиля со стороны Ирана уже можно с уверенностью утверждать, что эта атака была всего лишь предупреждением и носила скорее медийный характер.
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