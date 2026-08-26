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«Чулпан» мәдәният үзәгендә «Күзлек» балалар театр фестивале узды

«Чулпан» мәдәният үзәгендә «Күзлек» балалар театр фестивале узды

25 август көнне «Чулпан» мәдәният үзәгендә «Апуш» татар балалар театр студиясенең «Күзлек» балалар театр фестивале узды.

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