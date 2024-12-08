Постпред РФ Ульянов подтвердил информацию о прибытии Асада с семьей в Москву

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 8 декабря сообщил о прибытии в Москву президента Сирии Башара Асада с семьей после ухода в отставку с поста главы Сирийской Арабской Республики (САР).
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