Счета в банках будут замораживать без суда

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД, которое даст возможность следователям замораживать банковские счета россиян на срок до десяти дней без судебного постановления.
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