Как правильно: Перенос кухни в комнату или коридор

Как правильно: Перенос кухни в комнату или коридор

Кухню перенести — не поле перейти. Спрашиваем у экспертов о подводных камнях такой перепланировки Популярная в России перепланировка — перенос кухни в другое место — чаще всего, вынужденная мера.

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