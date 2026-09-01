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ИА Регнум

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Москвич сломал череп медику, напав на него с лопатой

Москвич сломал череп медику, напав на него с лопатой

В Москве мужчина с галлюцинациями напал с лопатой на прибывших медиков, сломав череп одному из них. Об этом 1 сентября сообщает телеканал РЕН-ТВ.

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