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Архитектурный вопрос, часть I: зачем девелоперам собственные проектные бюро?

Архитектурный вопрос, часть I: зачем девелоперам собственные проектные бюро?

Проектные бюро и институты появляются в составе девелоперских компаний все чаще. Однако, как предупреждают эксперты, для девелопера внутренняя проектная структура — это не только ряд очевидных выгод, но и ряд не менее очевидных опасностейПосле новогодних праздников сразу несколько крупных девелоперских структур объявили о создании собственных проектных бюро.

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