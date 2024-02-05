Архитектурный вопрос, часть I: зачем девелоперам собственные проектные бюро?

Проектные бюро и институты появляются в составе девелоперских компаний все чаще. Однако, как предупреждают эксперты, для девелопера внутренняя проектная структура — это не только ряд очевидных выгод, но и ряд не менее очевидных опасностейПосле новогодних праздников сразу несколько крупных девелоперских структур объявили о создании собственных проектных бюро.