В ХАМАС назвали терроризмом заявление министра Израиля о ядерном ударе по Газе

Представитель палестинской организации ХАМАС Хазем Касем отреагировал на заявление израильского министра о возможном применении ядерного удара в секторе Газа, называя это заявление актом терроризма, направленным против палестинского народа.
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