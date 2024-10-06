📹⚡️Инженерное подразделение группировки войск "Центр" затрофеило достаточно редкий украинский ОБТ Т-72АМТ.
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📹⚡️Инженерное подразделение группировки войск "Центр" затрофеило достаточно редкий украинский ОБТ Т-72АМТ.