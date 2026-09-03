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Госдеп призвал граждан США воздержаться от паломнических поездок на Украину

Госдеп призвал граждан США воздержаться от паломнических поездок на Украину

Государственный департамент США выпустил рекомендацию для американцев, призвав их воздержаться от паломнических поездок на Украину во время праздника Рош ха-Шана.

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