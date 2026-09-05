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США ударили по иранскому нефтяному танкеру около острова Харк

США ударили по иранскому нефтяному танкеру около острова Харк

Вооруженные силы (ВС) США нанесла ракетный удар по иранскому нефтяному танкеру в окрестностях острова Харк в Персидском заливе.

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