А кто не будет брать, отключим газ. В ЛНР грозят тем, кто не заключит договор с «Луганскгазом»

Легендарная фраза Нонны Мордюковой из «Бриллиантовой руки» стала былью в ЛНР. На днях в пресс-службе Минтопэнерго республики сообщили, что жители многоквартирных домов должны в обязательном порядке заключить договоры с компанией «Луганскгаз» (филиал ООО «Черноморнефтегаз») на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО).