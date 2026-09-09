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А кто не будет брать, отключим газ. В ЛНР грозят тем, кто не заключит договор с «Луганскгазом»

А кто не будет брать, отключим газ. В ЛНР грозят тем, кто не заключит договор с «Луганскгазом»

Легендарная фраза Нонны Мордюковой из «Бриллиантовой руки» стала былью в ЛНР. На днях в пресс-службе Минтопэнерго республики сообщили, что жители многоквартирных домов должны в обязательном порядке заключить договоры с компанией «Луганскгаз» (филиал ООО «Черноморнефтегаз») на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО).

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