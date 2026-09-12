Иран выдвинул США семь условий по Ормузскому проливу

Иран через посредников выдвинул США семь условий для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщило издание Tasnim со ссылкой на информированный источник.
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