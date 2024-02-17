УАЗы, известные как «Буханки», долгие годы служат водителям как удобные транспортные средства на протяжении многих лет, благодаря своей удобной конструкции и надежности.
Механик взял древнюю «Буханку» и сделал из нее автодом в 2 этажа. Устройство на видео
Комментарии
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Mихаил Р
За 60 лет производства уже могли бы довести его до совершенства, а не предлагать это кривое говнище от 1,4-1,5 ляма в автосалонах. Это ведь полный трэш и позорище. На сварочные швы смотреть страшно, какой криворукий дебил это сделал. Ржавчину видно уже с завода, пластиковый бампер болтается на соплях, закрыл заднюю дверь - номер отвалился, внутри всё на саморезах.. это пц полный. Казалось бы что хуже уже некуда, но с каждым годом всё хуже и хуже, а цена выше и выше.
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