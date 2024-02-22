Издание Daily Mail сообщило, что британский телеканал ITV, невзирая на критику, отказался снимать с эфира документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side («Война на Украине: другая сторона»), в котором приводится российская точка зрения на украинский конфликт.
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