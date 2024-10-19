ГК «Воронеж» уступил санкт-петербургскому «Зениту»

Гандбольный клуб «Воронеж» уступил в выездном матче санкт - петербургскому «Зениту» со счётом 27:37.В пятницу 18 октября гандбольный клуб «Воронеж» провёл матч 9-го тура OLIMPBET Суперлиги в Санкт - Петербурге против местного «Зенита».
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