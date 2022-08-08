Федеральное агентство новостей Великобритания стала первой страной, не выдержавшей экономической войны с РФ и запустившей процесс отмены санкций против Москвы, считает китайское издание Sohu, пересказ статьи которого публикует «ПолитРоссия».
Федеральное агентство новостей Великобритания стала первой страной, не выдержавшей экономической войны с РФ и запустившей процесс отмены санкций против Москвы, считает китайское издание Sohu, пересказ статьи которого публикует «ПолитРоссия».
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