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Sohu: Великобритания первая не выдержала экономическую войну с Россией

Sohu: Великобритания первая не выдержала экономическую войну с Россией

Федеральное агентство новостей Великобритания стала первой страной, не выдержавшей экономической войны с РФ и запустившей процесс отмены санкций против Москвы, считает китайское издание Sohu, пересказ статьи которого публикует «ПолитРоссия».

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