Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сажал на колени, трогал за грудь и ягодицы: отсидевший 12 лет педофил снова набирает девочек в свой православный лицей

Сажал на колени, трогал за грудь и ягодицы: отсидевший 12 лет педофил снова набирает девочек в свой православный лицей

NEWS.ru Создано ИИ/NEWS.ru Опальный религиозный деятель из Владимирской области Сергей Никологорский вышел на свободу.

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