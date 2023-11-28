В подконтрольном Киеву Херсоне поврежден завод

В подконтрольном Украине городе Херсоне взрывом поврежден завод. Об этом во вторник, 28 ноября, сообщил глава подчиненной киевским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
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