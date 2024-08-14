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Тяжелое поражение печени могут вызывать 17 популярных лекарств

Тяжелое поражение печени могут вызывать 17 популярных лекарств

Ученые составили список из 17 лекарств, которые могут привести к поражению печени.Американские ученые проанализировали сведения об изменениях состояния здоровья 8 млн человек за 21 год.

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