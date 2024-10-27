Политолог Дмитрий Дрозденко проинформировал о том, что в независимости от того, кто именно одержит верх в президентской гонке, Соединённые Штаты Америки попытаются сделать так, чтобы Европейский Союз был ответственен за дальнейшие вливания финансов в киевский режим.
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