Суд взыскал 500 тыс. рублей с виновника смертельной драки в смоленском кафе

Однако мужчина отказывался добровольно оплачивать компенсацию Судебные приставы вынудили виновника драки в одном из кафе Смоленска, которая привела к смерти его оппонента, выплатить компенсацию в размере 500 000 рублей.
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