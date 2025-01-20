Вооружённым силам РФ нужен шустрый и надёжный пикап, и изобретать велосипед тут нет смысла Иван Рыбин Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Свободная пресса» недавно подняла вопрос об армейских «колесах» — какие автомобили нужны нашей армии, а главное — почему их нет либо вообще, либо в достаточном количестве.
Русская «машина смерти» — насколько реально?
Комментарии
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Traveller
Да кто же даст распоряжение? Или кто-то думает, что это нелюбитель "советских галош"?
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5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нужна только воля руководства страны и военный заказ. А начать производство можно хоть на ГАЗе. Главное само изделие согласовать с военными и испытать его в боевых условиях.
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4 час.
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