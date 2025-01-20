Русская «машина смерти» — насколько реально?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Traveller
Да кто же даст распоряжение? Или кто-то думает, что это нелюбитель &quot;советских галош&quot;?
Ответить
5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нужна только воля руководства страны и военный заказ. А начать производство можно хоть на ГАЗе. Главное само изделие согласовать с военными и испытать его в боевых условиях.
Ответить
4 час.

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