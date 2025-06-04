Петербуржцев приглашают на выставку «Репортаж с элементами чудес»

Дружбе Натты Конышевой и Дмитрия Тугаринова много лет. Ментально близкие художники большого масштаба, родившиеся в Москве, выставлялись в одних выставочных пространствах столицы, позиривали друг другу, создавая художественные произведения и много общались на соседних дачах.
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